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    Кавазашвили: «Многие завидуют «Спартаку» и его духу»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не считает, что в РФПЛ существует ненависть к команде. Однако ветеран уверен в присутствии зависти к красно-белым.

    «Обвинять кого-то в ненависти к «Спартаку» — глупость полная. Команда делает очень многое, чтобы московский футбол развивался в лучшую сторону. Многие просто завидуют «Спартаку» и спартаковскому духу. Сейчас в команде Массимо Карреры нет ярко выраженных звезд, кроме Квинси Промеса, но все футболисты объединены духом. Их стиль игры соответствует высокому уровню «Спартака», который был лет 20-30 назад. После Дмитрия Аленичева у «Спартака» появилась система, которую Каррера не нарушает, и она дает плоды. Поэтому не стоит обращать внимание на отдельные высказывания о неких заговорах», – заявил Кавазашвили.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2016 15:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 26 октября 2016, 08:20

      Наш флагман выигравший всё, что только возможно и продолжающий громить всех и вся, играющий постоянно в Европе, по своим титулам сильнейшая европейская команда, по заявлению Гинера. Но парадокс, на матчи ЦСКА народу ходит гораздо меньше, чем на Спартак. Смотреть, купленные нашим чемпионом игры, не интересно. Сейчас, Гинер довёл клуб до банкротства, до краха, корабль тонет. Скоро крысы побегут с корабля. Судя по СМИ, первым хочет навострить лыжи Слуцкий..

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 26 октября 2016, 01:48

      Духа у них хватает только на жалобы

      0
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 25 октября 2016, 22:53

      А посмотрим на их "дух" в матче с конями. У тех тоже с духаном все в порядке.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 25 октября 2016, 20:51

      Анзор,какой дух? Дух это когда в десятером против одиннадцати вытаскивают игру. Дух это когда с 0:2 как минимум 2:2. Дух это когда играют и побеждают в чемпе, в кубке,европе.. А дух в спартаке-это пока не дух ещё, а душок..

      -2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 25 октября 2016, 16:55

      Дух-шептун в каждом матче проявляется

      1
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      Рейтинг: +22

      killerman77 > С-Пб on-line 25 октября 2016, 20:07

      из сидалища...

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > killerman77 26 октября 2016, 08:55

      Верняк

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2016, 16:41

      Полностью согласен со словами про зависть.Увы это недалекие людишки на которых просто не стоит обращать внимание.

      0
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      Рейтинг: +8124

      nik55 25 октября 2016, 16:19

      как пишут про спартак ---сразу бегут кони-бомжи и разная шваль и давай лаять

      6
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 25 октября 2016, 15:56

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      Спартак испустил свой дух....

      -7
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 25 октября 2016, 15:56

      Смешно читать про дух.

      -3
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      Рейтинг: +11375

      alp 25 октября 2016, 15:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у них там вспыхнула эпидемия свиного гриппа чтоли сегодня?

      -4
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