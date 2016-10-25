Кавазашвили: «Многие завидуют «Спартаку» и его духу»

Наш флагман выигравший всё, что только возможно и продолжающий громить всех и вся, играющий постоянно в Европе, по своим титулам сильнейшая европейская команда, по заявлению Гинера. Но парадокс, на матчи ЦСКА народу ходит гораздо меньше, чем на Спартак. Смотреть, купленные нашим чемпионом игры, не интересно. Сейчас, Гинер довёл клуб до банкротства, до краха, корабль тонет. Скоро крысы побегут с корабля. Судя по СМИ, первым хочет навострить лыжи Слуцкий..
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не считает, что в РФПЛ существует ненависть к команде. Однако ветеран уверен в присутствии зависти к красно-белым.
«Обвинять кого-то в ненависти к «Спартаку» — глупость полная. Команда делает очень многое, чтобы московский футбол развивался в лучшую сторону. Многие просто завидуют «Спартаку» и спартаковскому духу. Сейчас в команде Массимо Карреры нет ярко выраженных звезд, кроме Квинси Промеса, но все футболисты объединены духом. Их стиль игры соответствует высокому уровню «Спартака», который был лет 20-30 назад. После Дмитрия Аленичева у «Спартака» появилась система, которую Каррера не нарушает, и она дает плоды. Поэтому не стоит обращать внимание на отдельные высказывания о неких заговорах», – заявил Кавазашвили.