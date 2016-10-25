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    Нани: «Роналду радуется лишь в случае победы команды с помощью его голов»

    Хавбек «Валенсии» Нани отметил, что считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду отличным товарищем по команде. Напомним, оба игрока выступают в составе сборной Португалии.

    «Во время пребывания в национальной сборной мы с ним довольно часто общались. О Роналду могу сказать только одно – он отличный товарищ по команде, его присутствие у всех вызывает радость. А сам он радуется лишь в случае победы команды с помощью его голов», – приводит слова Нани Onda Cero.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2016 10:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1383

      Fin035 27 октября 2016, 14:02

      Лично для меня,как для болельщика и любителя футбола, не важно каков Рон по жизни,но в игре он-реальный симулянт,эгоист и халявщик.И это его не красит,как футболиста!

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Fin035 28 октября 2016, 10:43

      В игре он один из лучших бомбардиров в истории. При чем, в отличие от многих других из списка лучших голеадоров, он добился этого результата в двух сильнейших лигах мира.
      1. Пеле
      Чемпионат Бразилиии (643) + США (64)
      Всего: 784 голов
      2. Ромарио
      Чемпионат Бразилии (487) + Голландии (127) + Испании (45) +США (19) -
      Всего: 743 гола
      3. Герд Мюллер
      Чемпионат Германии (564) + США (38)
      Всего: 723 гола
      4. Пушкаш
      Чемпионат Венгрии (374) + Испании (242)
      Всего: 706 голов
      5. Бицан
      Чемпионаты Австрии и Чехословакии
      Всего: 650 голов
      6. Эйсебио
      Чемпионат Португалии (557) + США (23)
      Всего: 625 голов
      7. Марьянович
      Чемпионат Югославии
      Всего: 611 голов
      8. Леонидас
      Чемпионат Бразилии и Уругвая
      Всего: 573 гола
      9. Уве Зеелер
      Чемпионат Германии (525)
      Всего: 568 голов
      10. Криштиану Роналду
      Чемпионат Испании (368), Англии (118), Португалии (5)
      Всего: 557 голов

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 25 октября 2016, 16:16

      Это не правда. он просто сильно огорчается если не забивает. Поэтому не заметна радость победы... Привычка забивать большое кол-во голов давит конечно...

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 25 октября 2016, 13:28

      Вот Нарцис йопта

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 25 октября 2016, 11:15

      Мы все помним, как Нани отнял у Роналду один из самых красивых голов в истории чемпионатов Европы (матч Испания-Португалия, счет 0-4).

      0
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      Рейтинг: +550

      Жентус > Schicko_008 25 октября 2016, 14:22

      Где ты такой матч нашел? В какой сказке?

      0
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Жентус 25 октября 2016, 18:27

      Погугли 17.11.2010. Сказка на яву!)

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      Рейтинг: +91

      frickmaster > Schicko_008 27 октября 2016, 10:25

      это товарняк был

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > frickmaster 28 октября 2016, 11:29

      да, согласен, мне казалось это отбор на ЧЕ был. Но сути не меняет)))

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      Рейтинг: +29

      Генрих Баченко 25 октября 2016, 10:39

      Придумывают бесполезные утки, придрались к нему, правильно все, он хочет забивать, а если не может забить, чему тогда радоваться...

      -1
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