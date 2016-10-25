Нани: «Роналду радуется лишь в случае победы команды с помощью его голов»

Хавбек «Валенсии» Нани отметил, что считает нападающего «Реала» Криштиану Роналду отличным товарищем по команде. Напомним, оба игрока выступают в составе сборной Португалии.

«Во время пребывания в национальной сборной мы с ним довольно часто общались. О Роналду могу сказать только одно – он отличный товарищ по команде, его присутствие у всех вызывает радость. А сам он радуется лишь в случае победы команды с помощью его голов», – приводит слова Нани Onda Cero.