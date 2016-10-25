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    Суарес: «Очень хотел бы вернуться в «Аякс»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отметил, что с удовольствием вернулся бы в «Аякс» в случае ухода из каталонского клуба. При этом игрок подчеркнул, что надеется завершить карьеру именно в составе сине-гранатовых.

    «В «Барселоне» я исполнил свою мечту. Надеюсь выступать здесь до завершения карьеры, однако для этого я должен показывать самый высокий уровень игры. Конечно, я бы очень хотел бы вернуться в «Аякс». Даже лишь для того, чтобы поблагодарить клуб. «Аякс» сделал меня известным во всей Европе», – сказал Суарес.

    Напомним, уругваец защищал цвета «Аякса» с 2007 по 2011 год, после чего перешел в «Ливерпуль».

    Источник: Telegraaf.nl

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    25.10.2016 09:28
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      пожарный 2 января 2017, 22:34

      а в итоге окажется в китае

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2016, 16:52

      Не нужно... Аякс по сравнению с тем клубом стал на порядок слабее и неорганизованнее...

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