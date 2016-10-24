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    Гиггз: «Если вас разгромили 4:0, благодарите своих болельщиков и уходите с поля. Не надо обмениваться майками с соперником»

    Бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о поведении футболистов манкунианцев после поражения в рамках 9-го тура АПЛ от «Челси» (0:4).

    «В футболе вас могут побить. Но потом, после разгрома, вы меняетесь футболками. Мне это не нравится. Можете называть меня старомодным. Если вас разгромили 4:0, вы поздравляете соперника, благодарите своих болельщиков и уходите с поля. Вы не остаетесь на поле обмениваться майками и смеяться с игроками команды, которая только что вас побила», – сказал Гиггз.

    Источник: Manchester Evening News

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    24.10.2016 14:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 октября 2016, 19:29

      Бывшая команда пепа 4:0 сделала так же и тут бывшая команда маура тоже ему 4:0... реал Бавария будет интересно в лч встреча если будет.. Карло Карло

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      tootoo 24 октября 2016, 18:55

      Не понял.. обидеться на соперников что ли? На себя нужно обижаться, и работать на тренировках потом. А соперники просто хорошо сделали свою работу, за что их стоит уважать.

      -3
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      Рейтинг: +276

      Black77718 24 октября 2016, 17:57

      Ну да надо сохранять хоть какие то остатки достоинства,не могу представить чтоб Реал играя с Барсой проиграл бы ей с разгромом и пошёл после меняться футболками,ладно бы играли и показывали норм игру просто не повезло бы,а тут в одни ворота,что там от былой команды осталось,много понтарезов,мало желания биться друг за друга на поле.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 24 октября 2016, 17:47

      100% прав

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1113

      edw7777 24 октября 2016, 17:41

      Старая гвардия - старая закалка - старое воспитание. Согласен полностью. По-больше бы такого старого среди молодых.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 24 октября 2016, 15:42

      Райан - легенда... Теперь таких мало.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 24 октября 2016, 14:46

      всё правильно сказал, мужик!!!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      АМР1972 24 октября 2016, 14:45

      Погба нулевой

      7
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > АМР1972 24 октября 2016, 15:59

      даже меньше

      1
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 24 октября 2016, 14:32

      это он про Ибру по-ходу!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > talgatnurzhanov2006 24 октября 2016, 14:35

      скорее всего про всех. вчера после свистка было весело всем очень. кроме одного, Маты. один Мата понимал что произошло

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > dolf666 24 октября 2016, 14:49

      Мата умный, Мата добрый
      вот из него вышел бы тренер. а не из Павлюченко

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 24 октября 2016, 14:24

      Кто то просто не умеет проигрывать

      0
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