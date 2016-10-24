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    Сампаоли считает «Атлетико» лучшей командой в мире на данный момент

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли комплиментарно высказался о сопернике своей команды по матчу девятого тура чемпионата Испании – мадридском «Атлетико».

    «Я считаю, что на данный момент «Атлетико» является лучшей командой в мире, поэтому наша победа над ними очень важна. Могу сказать, что сейчас «Севилья» начинает воплощать в жизнь наши идеи. Наши футболисты показывают этим, что уважают и ценят цвета клуба», – заявил Сампаоли.

    Матч девятого тура испанской Примеры «Севилья» – «Атлетико» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Marca

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    24.10.2016 08:37
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