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Судьи
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Бенидорм)
Материалы

Севилья - Атлетико

23.10.2016, Воскресенье, 17:15 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 9 тур Севилья - Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 18:00 Атлетико 0:0 Севилья
2 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Севилья 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Атлетико
6 тур
27 сентября, суббота 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 23:59 Атлетико 1:1 Севилья
1 тур
19 августа, понедельник 01:00 Севилья 1:3 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
32 тур
21 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 0:1 Атлетико
13 тур
25 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико 4:0 Севилья
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
ответный матч		 28 февраля, четверг 01:00 Севилья 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
первый матч		 1 февраля, пятница 01:00 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 01:00 Севилья 1:1 Атлетико
7 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Атлетико 0:0 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
25 тур
26 февраля, суббота 20:00 Атлетико 2:2 Севилья
6 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2009/2010)
Финал
19 мая, среда 23:30 Севилья 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Севилья 3:1 Атлетико
16 тур
2 января, суббота 23:55 Атлетико 2:1 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
24 тур
21 февраля, суббота 23:55 Севилья 1:0 Атлетико
5 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Атлетико 0:1 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
29 тур
22 марта, суббота 23:55 Севилья 1:2 Атлетико
10 тур
31 октября, среда 23:55 Атлетико 4:3 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 17 октября 2016, 17:29

    Ох как жду этого матча. Надеюсь, все силы будут брошены на Ростов

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