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    Аллофс: «Дракслер должен показывать свои лучшие качества на поле»

    В «Вольфсбурге» продолжают рассчитывать на полузащитника команды Юлиана Дракслера. Сам футболист планирует следующим летом сменить клубную прописку. По мнению некоторых экспертов, такие мысли мешают ему показывать свой уровень в текущем сезоне.

    «Нельзя сказать, что «Вольфсбург» совершил ошибку, покупая Дракслера. Но если бы у него не было желания играть за наш клуб, то я бы это так не оставил. Юлиан должен показывать свои лучшие качества на поле», – приводит слова спортивного директора клуба Клауса Аллофса Sport1.de.

    Напомним, что прошедшим летом Дракслер планировал покинуть «Вольфсбург», но руководство клуба блокировало такое желание. Известно, что в услугах футболиста был заинтересован «Ювентус».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2016 08:13
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