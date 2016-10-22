«Ювентус» отпустит Бонуччи в «Манчестер Сити», если заполучит Силву

Руководство «Ювентуса» готово отпустить в «Манчестер Сити» защитника Леонардо Бонуччи, если заполучит оборонца «ПСЖ» Тиаго Силву, который может присоединиться к итальянскому клубу на правах свободного агента. Напомним, ранее сообщалось, что 29-летний футболист заинтересован в переходе в стан «горожан».

По данным Transfermarkt, стоимость Бонуччи составляет 35 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел за «Ювентус» в Серии А шесть матчей, в которых заработал одну желтую карточку.