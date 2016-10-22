Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Спартак» показал, как выглядит поле в Екатеринбурге

    «Спартак» опубликовал фото поля стадиона в Екатеринбурге, на котором ему сегодня предстоит провести встречу 11-го тура РФПЛ против «Урала». По мнению красно-белых, газон готов к проведению поединка. Матч стартует в 17:00 по московскому времени.

    «Сегодня вечером нас ожидает зимний футбол! Впрочем, натуральное поле стадиона в Екатеринбурге готово. Даже несмотря на снег», – гласит запись на официальной странице «Спартака» в Facebook.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2016 13:25
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      Raydert1 23 октября 2016, 09:52

      вы реально тупые? Читать научитесь написано "поле стадиона в Екатеринбурге готово"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Soccer24 23 октября 2016, 09:27

      Большая у нас страна)) В Красноярске уже несколько дней снег лежит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Анжер 22 октября 2016, 16:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Началось нытье.

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 22 октября 2016, 16:23

      еще чуток и в москве будет снежок, так что надо привыкать

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 22 октября 2016, 15:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свиньи везде найдут г*но

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Garrincha58 22 октября 2016, 15:36

      Почему?Они наоборот сказали что поле готово)

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 > Garrincha58 22 октября 2016, 15:45

      Они же сказали, что поле готово.???

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > Garrincha58 22 октября 2016, 15:48

      Слышь ты умник, а ведь по ходу ты прав - новость то эта про СПАРТАК (про свинушек) , а ты "говно" и нашёлся. Тук как тут дермецо ты наше)). И советую ник поменять" Гарринчи" на "Гавнинчу".

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 октября 2016, 15:32

      Для Спартака эта арена - настоящее Открытие )

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > APchelov 22 октября 2016, 15:50

      В отличии от вас "бомжей" Спартак то свой стадион уже год как открыл а вот ваш "бомжатник" всё ещё в разработке. Так уж рыло то своё заверните и отвернёте когда вам разрешат))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      нБратишка 22 октября 2016, 15:29

      главное чтоб спартак не продул
      а то зальют все новости слезами .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 22 октября 2016, 14:40

      Вы еще поле в Томске 5-го Ноября увидите - вот это будет зимний футбол!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3243

      Опорник84 22 октября 2016, 14:26

      прекрасный газон, ждем интересного футбола!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 октября 2016, 14:11

      Блин, у нас в средней Волге еще и первого снега не было ((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11