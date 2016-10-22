«Спартак» показал, как выглядит поле в Екатеринбурге

«Спартак» опубликовал фото поля стадиона в Екатеринбурге, на котором ему сегодня предстоит провести встречу 11-го тура РФПЛ против «Урала». По мнению красно-белых, газон готов к проведению поединка. Матч стартует в 17:00 по московскому времени.

«Сегодня вечером нас ожидает зимний футбол! Впрочем, натуральное поле стадиона в Екатеринбурге готово. Даже несмотря на снег», – гласит запись на официальной странице «Спартака» в Facebook.