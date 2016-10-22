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    Конте: «Победа над «Манчестер Юнайтед» станет подарком для Абрамовича»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте намерен преподнести подарок владельцу клуба Роману Абрамовичу в виде победы над «Манчестер Юнайтед» в поединке девятого тура АПЛ. В понедельник, 24 октября, бизнесмен будет праздновать юбилей – 50-летие. Игра между лондонцами и «красными дьяволами» состоится завтра, в воскресенье и начнется в 18:00 мск.

    «Он заслужил это тем, что безгранично предан «Челси». Мне и моим игрокам очень хотелось бы подарить ему победу на «Манчестер Юнайтед». Это не будет легко, так как «красные дьяволы» – очень сильная команда. Мы знаем, что будет сложно, но их визит на «Бридж» состоится в удачный для нас момент», – сказал Конте.

    Источник: ФК «Челси»

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    22.10.2016 12:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +367

      gigs84 22 октября 2016, 21:17

      Не вздумайте!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -7

      Dagestan777 22 октября 2016, 15:39

      хоть бы МЮ разгромил бы их

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      tigi13 22 октября 2016, 15:34

      Команда отомстит мауриньо за прошлый сезон

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 22 октября 2016, 15:15

      Заранее подарки недарят ) так что в другоц раз )

      1
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