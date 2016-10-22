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    Черчесов о талисмане ЧМ-2018: «Имя хорошее, прямо в точку»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал избрание волка Забиваку талисманом чемпионата мира-2018.

    «Если брать тигра и волка, как зверя самого по себе, то мне тигр нравится больше. Но в этой ситуации волк смышлено выглядел, поэтому неудивительно, что зрители выбрали именно его. Как говорится, глас народа – глас божий, поэтому с удовольствием принял этот выбор и рад, что такой мультзверь будет представлять нас. Волк будет не только членом команды, но и одним из главных членов чемпионата мира. Он будет не только с нами, но и со всеми командами, поэтому ему в этом плане повезло.

    И имя соответствует тому, что видели в презентации. Имя хорошее, прямо в точку. Много футболистов в мире, которые соответствуют этому имени, но и последний матч (Россия –Коста-Рика, 3:4) показал, что мы тоже можем забивать много», – сказал он.

    Источник: Р-Спорт

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    22.10.2016 11:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 22 октября 2016, 16:15

      ништяк талисман!!!!
      теперь то всех порвем)))))

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 октября 2016, 12:17

      забиваки на футбол - это тоже про наших

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 октября 2016, 11:39

      Волк - забивака , это хорошо , но еще бы и Мишку - напропускаку ...............

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