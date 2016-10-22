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    Гвардиола: «Я не хочу, чтобы «Манчестер Сити» играл, как «Барселона»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается копировать стиль «Барселоны».

    «Я не хочу играть, как «Барселона». Они играют так, потому что у них есть соответствующие игроки. Я много раз слышал, что Пеп пришел менять английский футбол. Я с самого начала говорил, чтобы об этом забыли, потому что я пришел не для того, чтобы что-то менять.

    Я хочу учиться и попытаюсь изменить манеру игры моих футболистов. Я постараюсь убедить их, что они могут получать удовольствие, хорошо играть, побеждать и бороться за титулы. Это моя единственная цель, над которой мы работаем каждый день. Вот чего я добиваюсь.

    Для этого меня и пригласили в «Манчестер Сити» – играть в тот футбол, в который я верю, с тем составом, который у меня здесь есть.

    Конечно, я не собираюсь играть длинными забросами, ведь самый наш высокий нападающий невысок. Конечно, я собираюсь использовать Агуэро, который обладает качеством забивать в нужный момент.

    Чтобы достичь того, чего достигла «Барселона», нам понадобятся десятилетия. Там это началось с приходом Кройффа в сезоне-1989/90. Так что потребовалось 25–26 лет. Я амбициозен, но не настолько, чтобы менять то, что невозможно изменить за короткое время. Это невозможно», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    22.10.2016 01:16
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