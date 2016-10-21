Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Саутгемптон» играл лучше «Интера»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями накануне матча девятого тура АПЛ против «Саутгемптона».

    «Я в четверг смотрел их матч, и они играли восхитительно. Они были намного лучше «Интера», который нанес всего один удар в створ.

    «Саутгемптон» создал шесть–семь отличных моментов, это прекрасная команда, и завтра нам будет тяжело», – сказал Гвардиола.

    В матче третьего тура группового этапа Лиги Европы «Интер» обыграл «Саутгемптон» со счетом 1:0.

    Встреча «Манчестер Сити» – «Саутгемптон» состоится в субботу, 22 октября. Начало – в 15:30 по московскому времени.

    Источник: Calciomercato

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 23:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 22 октября 2016, 02:51

      А Барселона лучше сити

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq > Su27Flanker 22 октября 2016, 10:32

      Б

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11