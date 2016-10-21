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    Совет директоров «Крыльев Советов» завтра обсудит будущее Веркаутерена

    Завтра состоится экстренное заседание совета директоров «Крыльев Советов», единственной темой которого будет продолжение сотрудничества с главным тренером Франком Веркаутереном.

    Сообщается, что ничья в матче 11-го тура РФПЛ против «Арсенала» расценивается руководством клуба как неудача. При этом у специалиста есть и сторонники, которые будут его поддерживать.

    Кроме того, в случае увольнения клуб должен будет выплатить Веркаутерену компенсацию в размере одного миллиона евро, а на сегодняшний день самарцы не могут позволить себе потратить такую сумму.

    Сам Веркаутерен, по информации источника, хочет остаться в клубе.

    После 11 матчей РФПЛ «Крылья Советов» имеют семь очков и находятся на последнем месте.

    Источник: Спортфакт

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    21.10.2016 22:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 23 октября 2016, 09:05

      Зимой если не станет лучше положение Крыльев Франк поедет домой

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 22 октября 2016, 00:32

      ОСТАВЯТ ДО КОНЦА ГОДА

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 октября 2016, 23:37

      Пути господни неисповедимы....

      0
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