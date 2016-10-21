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    Конте: «Мне не нужно такое преимущество, как отсутствие еврокубковых матчей»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями накануне матча девятого тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Вчера «Манчестер Юнайтед» играл, и я смотрел матч. Я увидел примерно четверых игроков, которые, возможно, выйдут в стартовом составе в воскресенье.

    Когда у вас есть возможность играть в Лиге чемпионов или Лиге Европы, вы можете дать шанс игрокам, которые ежедневно хорошо работают на тренировках.

    Мне не нужно такое преимущество, как отсутствие еврокубков. Это значит, что вы не играете в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Думаю, «Челси» должен играть в подобных турнирах в середине недели.

    В этом сезоне у нас нет такой возможности. Это не преимущество», – сказал Конте.

    Матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 23 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    21.10.2016 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +889

      talgatnurzhanov2006 22 октября 2016, 07:27

      благодаря Жозе мы и не играем в еврокубках.

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