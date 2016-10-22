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    Бундеслига. «Боруссия» Д спаслась от поражения в матче с «Ингольштадтом» и другие результаты

    В матче 8-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» в гостях ушла от поражения с «Ингольштадтом» – 3:3.

    В других встречах «Хоффенхайм» в численном большинстве разгромил «Байер», «Герта» у себя дома сломила сопротивление «Кельна», «Дармштадт» оказался сильнее «Вольфсбурга», «Фрайбург» одолел «Аугсбург».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 8-й тур

    Ингольштадт – Боруссия Д – 3:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коэн, 6; 2:0 – Лескано, 24; 2:1 – Обамеянг, 64; 3:1 – Лескано, 60; 3:2 – Рамос, 69; 3:3 – Пулишич, 90.

    Байер – Хоффенхайм – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Демирбай, 15; 0:2 – Вагнер, 49; 0:3 – Цубер, 60.

    Удаление: Фолланд, 6 – нет.

    Герта – Кельн – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ибишевич, 13; 1:1 – Модесте, 65; 2:1 – Штарк, 74.

    Дармштадт – Вольфсбург – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Хатира, 25;; 1:1 – Гомес, 60; 2:1 – Кляйнхайзлер, 68; 3:1 – Сиригу, 74.

    Удаление: нет – Брума, 23.

    Фрайбург – Аугсбург – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Филипп, 66; 2:0 – Петерсен, 78; 2:1 – Алтынтоп, 84.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 18:21
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