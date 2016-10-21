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    Дель Боске отклонил 10-миллионное предложение из Китая

    Экс-наставник сборной Испании Висенте Дель Боске продолжает оставаться вне футбола. Испанец ответил отказом на серьезное предложение из Китая – ему предлагалось возглавить местный клуб с зарплатой 10 миллионов евро в год.

    «Готов подтвердить, что получил предложение из Китая. В нем говорилось о 10 миллионах евро в год, но я не понял, был ли этот запрос от клуба или от национальной сборной. Честно говоря, я не обратил особого внимания на это предложение», – заявил Висенте Дель Боске.

    В начале августа этого года Дель Боске заявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

    Источник: Marca

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    21.10.2016 06:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 21 октября 2016, 09:53

      Примет когда 90 лет исполнится)

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