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    Тренер «Дандолка»: «Зенит» наказал нас за ошибку»

    Главный тренер «Дандолка» Стивен Кенни считает, что «Зенит» воспользовался своими моментами в матче Лиги Европы, а его команда не смогла этого сделать.

    «В матче был ключевой момент – это удар головой Мэсси рядом со штангой. После него гости забили первый гол, очень обидный для нас. «Зенит» наказал нас за ошибку. В моменте со вторым голом игроки «Зенита» сыграли очень хорошо.

    Мои футболисты отдали все силы. Мы проводили седьмой матч за три недели, и это было очень сложно для нас. Теперь нам предстоит поездка в Россию, но домашняя игра против АЗ будет иметь для нас огромное значение», – приводит слова Кенни BBC.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Дандолк» – «Зенит» закончился со счетом 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2016 06:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4927

      neveldomha 21 октября 2016, 11:01

      На месте Луческу я бы выставил на игру девять игроков. Потому что два других просто путались под ногами у остальных на таком маленьком поле.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 октября 2016, 08:52

      Как бы это не звучало, но надежда на вратаря в последнее время минимальная...это проблема

      4
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      Рейтинг: +642

      somn 21 октября 2016, 08:33

      Команда типа "бей-беги". Однако и эта схема имеет право на жизнь. Но со второго места они могут из группы выйти. Хотя все уже с ними сыграли, поняли что они из себя представляют, сделали выводы.

      2
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 21 октября 2016, 06:18

      Зенит сыграл в эконом варианте

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