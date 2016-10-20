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    Финал Лиги чемпионов в будущем может пройти за пределами Европы

    Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что в скором времени финал Лиги чемпионов может пройти за пределами Европы. Об этом 49-летний функционер рассказал в интервью АР.

    «Лететь из Азербайджана в Португалию, к примеру, столько же, сколько и до Нью-Йорка, поэтому для болельщиков это не должно стать проблемой. Однако Лига чемпионов – европейский турнир, в связи с этим нужно серьезно отнестись к подобному вопросу. При этом политическая ситуация не будет учитываться, это ненормально», – сказал Чеферин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 20:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 октября 2016, 11:06

      Миром правят деньги и ради них чиновники пойдут на что угодно.
      Они и в России и в Европе одним миром мазаны.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 10:41

      да чиновники за мзду маму продадут и Родину ... финал своего континента продать.... подонки

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +423

      Drapik 20 октября 2016, 21:06

      Географический центр стран членов УЕФА где-то в районе Сургута. Почему бы финал ЛЧ не провести там?

      6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 октября 2016, 20:58

      Что за бред? Давайте может ещё финал ЛЧ Азии проведём в Манчестере, а финал ЛЧ где-нибудь в Непале...

      -1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 октября 2016, 20:27

      Не самая плохая идея, ибо стадион наверняка будет нейтральным, условия для болельщиков обоих финалистов будут равны.

      0
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax > Freyk 20 октября 2016, 20:45

      Ну в Китай я думаю они вряд ли поедут, тк там итак футбол развивается, поэтому скорее всего, если ехать то только в США, поэтому может быть как преимущество для англичан.
      Может поедут в Бразилию или Аргентину (хотя навряд ли), а там преимущество для испаноговорящих

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      Рейтинг: +2606

      Freyk > Lordfrax 20 октября 2016, 21:20

      Это преимущество выглядит просто мизерным в сравнении с ситуациями, когда финал играется в Европе. Почти всегда есть одна команда, располагающаяся неподалеку, а иногда и вовсе из той же страны.

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