Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Динамо» намерено подать жалобу на решение КДК РФС по беспорядкам на матче в Воронеже

    «Динамо» намерено оспорить санкции Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза к клубу по итогам матча с «Факелом» (1:2) в 17-м туре ФНЛ. За хулиганские выходки фанатов команды и беспорядки на стадионе, «Динамо» выписан штраф в размере 100 тысяч рублей и запрет на продажу билетов и допуск болельщиков на три выездных матча. Ранее сообщалось, что в Воронеже ущерб, нанесенный стадиону фанатами, оценен в более 400 тысяч рублей.

    «ФК «Динамо-Москва» вправе, согласно дисциплинарному регламенту РФС, подать жалобу. Она будет подана и направлена на изменение примененных санкций.

    Футбольный клуб «Динамо» еще раз призывает поклонников команды к цивилизованным формам боления. При этом выражает надежду, что правоохранительные органы Воронежа накажут виновных в правонарушениях, произошедших в городе до матча, в которых пострадали поклонники «Динамо», — говорится в сообщении клуба.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2016 18:12
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 07:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      на своих пидо болел ? или технарь масковкое пидерка впаяет соперникам подлицаев

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > BAIv 21 октября 2016, 10:58

      Три класса церковно приходской?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 20 октября 2016, 19:56

      Вроде по истории ментовской клуб, а хулиганят ребята не по- детски))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      muromen > Антибиотик 21 октября 2016, 08:25

      Антибиотик, а вы на выезды ездите??

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11