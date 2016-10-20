«Динамо» намерено подать жалобу на решение КДК РФС по беспорядкам на матче в Воронеже

«Динамо» намерено оспорить санкции Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза к клубу по итогам матча с «Факелом» (1:2) в 17-м туре ФНЛ. За хулиганские выходки фанатов команды и беспорядки на стадионе, «Динамо» выписан штраф в размере 100 тысяч рублей и запрет на продажу билетов и допуск болельщиков на три выездных матча. Ранее сообщалось, что в Воронеже ущерб, нанесенный стадиону фанатами, оценен в более 400 тысяч рублей.

«ФК «Динамо-Москва» вправе, согласно дисциплинарному регламенту РФС, подать жалобу. Она будет подана и направлена на изменение примененных санкций.

Футбольный клуб «Динамо» еще раз призывает поклонников команды к цивилизованным формам боления. При этом выражает надежду, что правоохранительные органы Воронежа накажут виновных в правонарушениях, произошедших в городе до матча, в которых пострадали поклонники «Динамо», — говорится в сообщении клуба.