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    Лига Европы. «Шахтер» забил пять безответных голов «Генту», «Коняспор» поделил очки с «Брагой»

    В матче 3-го тура группы Н Лиги Европы «Шахтер» на своем поле не оставил шансов «Генту», отправив в ворота соперника пять безответных мячей – 5:0.

    В другой встрече «Коньяспор» обменялся голами с «Брагой» и сыграл вничью – 1:1.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа H. 3-й тур

    Шахтер (Украина) – Гент (Бельгия) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коваленко, 12; 2:0 – Феррейра, 30; 3:0 – Бернард, 46; 4:0 – Тайсон, 75; 5:0 – Малышев, 85.

    Коньяспор (Турция) – Брага (Португалия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Милошевич, 9; 1:1 – Хассан, 55.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 21:51
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