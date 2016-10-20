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    Лига Европы. «Стандард» спасся в матче против «Панатинаикоса», «Сельта» поделила очки с «Аяксом»

    В матче 3-го тура группы G «Панатинаикос», несмотря на дубль Сегундо Ибарбо, не сумел одержать победу над «Стандардом» – 2:2.

    В другой встрече «Сельта» и «Аякс», забив на двоих четыре гола, сыграли вничью со счетом 2:2.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа G. 3-й тур

    Стандард (Бельгия) – Панатинаикос (Греция) – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Ибарбо, 12; 0:2 – Ибарбо, 36; 1:2 – Жуниор, 45 (с пенальти); 2:2 – Бельфодиль, 82.

    Сельта (Испания) – Аякс (Голландия) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Зайич, 22; 1:1 – Фонтас, 29; 1:2 – Юнес, 71; 2:2 – Орельяна, 82.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2016 22:22
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