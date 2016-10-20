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Судьи
Главный судья:
Иван Кружляк (Братислава)

Сельта - Аякс

20.10.2016, Четверг, 20:00 мск Виго, стадион Балаидос Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Лига Европы, 3 тур Сельта - Аякс
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 6 4 2 0 11:6 +5 14
2. Сельта 6 2 3 1 10:7 +3 9
3. Стандард 6 1 4 1 8:6 +2 7
4. Панатинаикос 6 0 1 5 3:13 -10 1
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