Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Непомнящий: «Потери Дзагоева и Еременко стали невосполнимыми для ЦСКА»

    Известный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение о матче группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Монако» (1:1). По мнению специалиста, короткая скамейка не позволила армейцам претендовать на победу в этом матче, а также потери Романа Еременко и Алана Дзагоева стали невосполнимыми для команды.

    «Ритм и режим, в которых команда играла в первом тайме, оказались не под силу ей во втором. Это, с одной стороны, проблема нашего чемпионата, потому что в таком темпе играют отечественные клубы, а он не очень подходит для еврокубков, с другой стороны, длина скамейки ЦСКА не дает футболистам возможность восстановиться, играя на несколько фронтов, ресурс очень незначительный. Понятно, что ни в коем случае армейцы не хотели отходить назад и не пытались удержать минимальный счет, просто соперник вынудил их это сделать. Не хватало скоростей, а замены не укрепили состав.

    Потери Дзагоева и Еременко стали невосполнимыми, здесь нет никаких сомнений. В том-то и дело, что были бы эти два футболиста, тогда и скамейка была бы длиннее, и рисунок игры был бы иным. В нынешнем ЦСКА Дзагоев и Еременко являются системообразующими элементами. Муссирование темы антирекорда Акинфеева – это надуманная и раздутая история. Вчерашняя игра продемонстрировала его уровень. Дело не в том, что на него что-то давит, он все, что можно было сделать, сделал, и даже больше этого. Игорь – такая фигура, которую сложно чем– то придавить», – заявил Непомнящий.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2016 12:51
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      killerman77 19 октября 2016, 14:27

      а почему ритм и движение первого тайма оказались не под силу во втором? и почему некем менять дзагоева и еременко, игроков не самого высокого, по европейским меркам, уровня? проглядывает во всем этом глубокий системный кризис. похоже пора гинеру продавать клуб

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 19 октября 2016, 13:19

      Одну победу одержат, не больше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 19 октября 2016, 13:18

      Всё верно.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11