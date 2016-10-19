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    Мутко: «Акинфеев в матче с «Монако» тащил живое и мертвое. Игорь сыграл на мировом уровне»

    Глава РФС Виталий Мутко высказал мнение об игре голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1). Отметим, Акинфеев не смог прервать антирекордную серию из 40 игр, в которых он пропускал голы.

    «Игорь вчера был великолепен, он лидер команды. Пропускает не вратарь, а команда. Игорь тащил вчера живое и мертвое, сыграл фантастически, на мировом уровне. При игре на линии у него нет равных. О статистике забудьте. ЦСКА не хватило трех минут, это психология, когда ты мыслями в раздевалке и думаешь, что ты уже выиграл 1:0. Игорю – респект, я спокоен за вратарскую позицию. Акинфеев и Василий Березуцкий – это стабилизирующие факторы в сборной», – заявил министр спорта России.

    Источник: ТАСС

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    19.10.2016 12:26
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 19 октября 2016, 23:44

      Игорь фантастический игрок и его рекорд тому доказательство. Давай 50

      0
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      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 19 октября 2016, 19:51

      Акинфеев №1 в России

      0
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 19 октября 2016, 17:21

      Согласен, Игорь Акинфеев был на высоте. Молодец! Что бы ни говорили о нем, он всегда играет на уровне.
      А вот с обороной в конце матча.... А была ли оборона?

      Первый тайм и половина второго продемонстрировали хорошую игру ЦСКА. Но темп был ОООчень высок! Для меня лично было интересно у кого быстрее закончатся силы... к сожалению у ЦСКА. Но игра была очень достойной!

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 16:47

      Акинфеев отбил лишь то, что летело в него, ага.

      0
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      Рейтинг: +16

      Sasha01sheikin85 19 октября 2016, 16:45

      Мутко болеет за коней???

      0
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      Рейтинг: +22

      Igreks 19 октября 2016, 16:45

      Мутант посмотри лучше вчерашние сейвы Буффона

      -1
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 19 октября 2016, 16:24

      Акинфеев сыграл хорошо. всего-навсего.

      -1
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      Рейтинг: +101006

      zigbert 19 октября 2016, 15:24

      Акын сыграл отлично,но он не волшебник.

      2
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      Рейтинг: +104

      M.B. 19 октября 2016, 13:52

      Вася, еще тот, стабилизатор! Показал с Коста-Рикой ,к чему такая стабилизация приводит.Гнать из сборной,вместе с Мутко.

      3
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      Рейтинг: +1292

      каа 19 октября 2016, 13:47

      Игорь четко дал понять что ему параллельно до этих антирекордов... а вот действительно не допустимо, то это давать бить из таких позиций в конце матча в ЛЧ..

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