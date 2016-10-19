Налдо: «Шальке» – команда очень высокого уровня, но и «Краснодар» ничуть не слабее»

Защитник «Краснодара» Налдо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы против «Шальке». По словам футболиста, краснодарский клуб ожидает тяжелая и напряженная игра.

«Для обоих соперников этот матч имеет огромное турнирное значение, поскольку выигрыш практически гарантирует выход из группы. Ожидаю исключительно напряженной, тяжелой игры. «Шальке» – команда очень высокого уровня, с прекрасным подбором игроков, но и наша, считаю, ничуть не слабее. Мы должны в первом матче на нашем новом стадионе показать все, на что мы способны, продемонстрировать наш лучший футбол. Надеюсь, болельщики заполнят трибуны до отказа и помогут нам своей поддержкой, а мы в свою очередь сделаем все, чтобы подарить им победу», – заявил бразилец.

Напомним, игра состоится 20 октября в 20:00 по московскому времени.