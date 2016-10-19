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    Карвалью: «Спортинг» не использовал свои моменты»

    Полузащитник «Спортинга» Виллиам Карвалью остался недоволен результатом встречи Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» на своем поле.

    «В первом тайме мы были очень хороши, но у соперника было два момента, которые они и реализовали. Мы показали хороший футбол, поэтому я считаю, что результат несправедлив.

    «Боруссия» смогла показать лучшую реализацию моментов. Мы же свои моменты использовать не смогли. Но впереди нас ждут три матча, нам нужно верить в себя», – приводит слова футболиста издание A Bola.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» – «Боруссия» закончился со счетом 1:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2016 09:13
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