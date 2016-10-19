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    Зидан: «От Роналду болельщики всегда ждут хет-трик»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан уверен, что нападающий его команды Криштиану Роналду всегда находится под давлением соперников, а также болельщиков, которые ждут от него забитых голов в каждом матче.

    «От Роналду болельщики всегда ждут хет-трик, но сегодня он создал много шансов для своих партнеров по команде. Мы все хотим, чтобы он забивал. У него сегодня были шансы, но он не смог их реализовать. Мы остались довольны работой каждого нашего игрока.

    Самое главное, что у Роналду были моменты, он играл на партнеров. Это часть игры. Мы всегда будем требовать и ожидать многого от него, потому что это – Криштиану, и он сам знает это», – заявил Зидан.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Легия» закончился со счетом 5:1.

    Источник: УЕФА

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    19.10.2016 07:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 октября 2016, 14:10

      почему именно хет-трик, почему не больше!)))

      2
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 19 октября 2016, 12:00

      хет трик два в опу и один в рот

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +324

      hellkid 19 октября 2016, 11:06

      видно было огромное желание забить гол. Но при этом Роналду не жадничал, когда видел, что партнер был в более выгодной позиции. Всё нормально, все ждут от него голов..придут и они

      -1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 19 октября 2016, 10:13

      Та нормально

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 октября 2016, 08:44

      Если не им то кому он еще забеть...

      -2
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 19 октября 2016, 08:03

      Ехидно улыбаясь сказал ЗиЗу ,ведь приятно говорить ,намекая на свои тренирские идеи,что твоя команда забила 5 голов в ЛЧ ,а лучший снайпер всех времён ЛЧ с баранкой остался.

      -1
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