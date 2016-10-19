Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Покеттино остался доволен ничьей с «Байером»

    Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино остался доволен ничейным результатом встречи Лиги чемпионов против «Байера».

    «Я не расстроен результатом встречи. Думаю, одно очко в такой встрече – довольно неплохой результат.

    Сама игра получилась очень напряженной. В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором – соперник, поэтому ничья закономерна. Нам нужно сохранять оптимизм, все в наших руках», – приводит BBC слова Покеттино.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – «Тоттенхэм» закончился со счетом 0:0.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2016 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 19 октября 2016, 07:35

      хм

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11