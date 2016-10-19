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    Траоре: «Сегодня Акинфеев действительно мог прервать свою серию»

    Нападающий ЦСКА Ласина Траоре поделился впечатлениями после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).

    – Ничья – неплохой результат. Особенно, против такой большой команды, как «Монако». Мы заслуживали победы. Но это футбол.

    – Сегодня забили бывшему клубу. Какие чувства испытываете?

    – Конечно, был рад забить. Но, скорее, не именно «Монако», важнее, что отметился в таком турнире, как Лига чемпионов. Нам остается теперь пытаться пробиться в одну восьмую финала. Это наша цель. Был ли этот матч каким-то специальным для меня? Да, конечно!

    – Ваш вратарь Игорь Акинфеев пропускает в сороковом матче подряд. Что можете сказать по этому поводу?

    – Ничего не хочу комментировать, но скажу одно: он действительно мог завершить эту серию сегодня, – сказал Траоре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2016 01:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 октября 2016, 16:38

      Ждём от Конифея новых рекордных достижений!

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 19 октября 2016, 13:07

      Надо было забивать больше,а не балерину крутить!!!

      2
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 19 октября 2016, 11:14

      В пропущенном мяче виноват не Акинфеев, а защитники, стояли сопли жевали.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 19 октября 2016, 10:18

      Акинфеев как раз все что мог и не мог сделал, а вот именно команда явно не могла не пропустить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > FanatSerj 19 октября 2016, 16:41

      Причём здесь команда? Просто от судьбы не уйдешь, если она хочет кого-то наказать.

      0
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 19 октября 2016, 09:58

      Игорь был лучшим

      4
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      Рейтинг: +8124

      nik55 19 октября 2016, 09:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      даеш 50

      -4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > nik55 19 октября 2016, 16:39

      Ну, хотя бы 43.

      1
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      Рейтинг: +14

      MastaRave 19 октября 2016, 09:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Траоре "игорь мог прервать серию, но как всегда показал свое мастерство и удачу не позволив прерваться великой серии"

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 октября 2016, 03:03

      Но защитники не дали это сделать

      6
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 октября 2016, 02:25

      Досадно

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      Рейтинг: +191

      bafor 19 октября 2016, 02:06

      Забивать надо было тебе, Траоре.

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