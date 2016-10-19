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    Головин: «Планировали во втором тайме играть, как в первом, но не получилось»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире канала «Матч ТВ» поделился впечатлениям после матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако» (1:1).

    – Чего не хватило в самой концовке?

    – Отдали инициативу. В первом тайме играли очень хорошо, владели инициативой. Во втором тайме подсели, начали играть от обороны. Думаю, рано или поздно такая игра вскрывается.

    – Сыграть так, как в первом тайме у ЦСКА не хватает сил?

    – Как-то само так получилось. Планировали играть и второй тайм так же, но не получилось.

    – Вы уже на разных позициях поиграли. Как вам сегодняшняя позиция?

    – Я играл на этой позиции и в молодежной команде. Мне легко на разных позициях, – сказал Головин.

    Источник: Sports.ru

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    19.10.2016 01:40
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