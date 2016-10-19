Жардим: «Для нас это сродни победе, должен сделать комплимент Акинфееву»

В Монако его своим даже не считают)) Турнут его оттуда, думаю и в ЦСКА он не останется. Тоже мне, достижение... В пустые ворота с 3 метров забил. Так то по игре бревнь бревном, все мячи обрабатывает как деревянный... У ЦСКА модель игры несколько не такая, какая нужна Траоре. Траоре бы в сборной России образца 2008 года смотрелся бы неплохо, он столбик неплохой, но даже при всем при этом, Павоюченко смотрелся бы более предпочтительнее. Сейчас некий столбик это Дзюба. Ну тут даже и говорить не нужно насколько Дзюба сильнее Траоре, поэтому ЦСКА нужен либо столбик как Дзюба, который может нормально мяч обрабатывать, а не только носиться и головой забивать, либо игрок аля Вангер или Муса. ЦСКА давно уже играет с мобильным нападающим, тем более с учетом того, что защитники все рослые, поэтому на стандарты они и стягиваются, зачем еще в нападении им нужен столб?
У ЦСКА мощная селекция,думаю Траоре продержится лишь до зимы, а там ему найдут достойную смену.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим оценил исход матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1).
«Для нас этот матч сродни победе, учитывая, как он складывался. После гола Траоре мы стали играть по-другому, и я должен сделать комплимент Акинфееву, он несколько раз спасал ЦСКА. В первом тайме мы играли плохо, в перерыве с помощью моих высказываний и потом с помощью замен мы сделали нашу игру более атакующей.
Гол Траоре? Такое часто бывает, что игроки выходят более мотивированными на матчи против своих бывших команд», – сказал Жардим.