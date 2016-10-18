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    Смоллинг: «В ближайшее время «МЮ» может утвердиться в качестве претендента на титул»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг оценил игру команды в матче восьмого тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0) в свете турнирных перспектив манкунианцев.

    «Думаю, последние игры могут стать для нас поворотными. Мы не пропустили от «Ливерпуля», хотя до этого соперники забивали нам в нескольких встречах подряд. Надеюсь, это придаст нам уверенности. У «Ливерпуля» почти не было голевых моментов, а мы доказали, что можем хорошо защищаться.

    В ближайшее время мы можем утвердиться в качестве реальных претендентов на чемпионский титул», – сказал Смоллинг.

    Источник: Skysports

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    18.10.2016 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 22 октября 2016, 06:08

      супер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Denmark* 19 октября 2016, 21:15

      Да никогда нынешний, акцентированный на оборонительную тактику, МЮ не сможет сделаться реальным соискателем на триумфатора АПЛ. Арсенал, Ман Сити, Ливерпуль и Тоттенхэм сейчас показывают игру посолидней. Думаю, и Челси, если Ромашка уподобится на пара-тройку покупок, сможет подтянуться. Этот МЮ, да еще и с Моуриньо, всюду избирающим тактику "Лишь бы не пропустить, а с забитым - как уж выйдет", хоть бы в зону ЛЕ попал. О чем ты шепчешь, Смоллинг? Скаузеры вам не забили благодаря шестирукой индийской "Кали" в рамке ворот, и чуток "перегоревшего" от вывески-анонса самой игры, потому и осторожничали.

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