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    Риксен, борющийся с тяжелой болезнью, получил приглашение от Роналду на матч Лиги чемпионов

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду пригласил на матч Лиги чемпионов своей команды против польской «Легии» бывшего футболиста Фернандо Риксена, который борется с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

    «Я хочу стать первым человеком, победившим БАС», – заявил 40-летний Риксен.

    Португалец не первый раз оказывает поддержку исследованиям, направленным на поиск лекарства от этого тяжелого заболевания. В прошлом году он сотрудничал с Испанским Фондом содействия научным исследованиям бокового амиотрофического склероза.

    Источник: AS

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    18.10.2016 13:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 18 октября 2016, 14:16

      + в карму

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 октября 2016, 13:45

      Красава Рон!

      3
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