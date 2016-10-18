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    За прошлый сезон «Манчестер Сити» заработал 20,5 миллионов фунтов

    Председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак объявил прибыль клуба за прошедший сезон. Она составила 20,5 миллиона фунтов стерлингов. При этом доход клуба равен 391,8 миллиона. Стоит отметить, что на данный момент у «горожан» нет долгов.

    «Нет сомнений, что этот сезон будет переломным для нашей команды. Мы обладаем игровыми, тренерскими и внеигровыми возможностями, чтобы добиться многого в английском футболе и на международной арене», – заявил функционер.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    18.10.2016 12:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 октября 2016, 13:52

      Очень даже достойный результат...

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