Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глушаков: «Своим ударом Кудряшов мог отбить Зобнину селезенку»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что защитник «Ростова» Федор Кудряшов мог нанести очень серьезную травму хавбеку красно-белых Роману Зобнину, вплоть до повреждения внутренних органов. Напомним, игрок ростовчан был удален в матче 10-го тура РФПЛ между спартаковцами и желто-синими (1:0) за удар соперника ногой в бок.

    «Идет сильная шумиха. С матча с «Зенитом» все переключились на встречу с «Ростовом». Сложно оценивать судейские решения – ошибка, не ошибка… Тем не менее, я считаю, что это красная карточка. У каждого – свое мнение. Противоположное мнение также имеет право на существование, и тут сложно спорить. На этот счет у судей в подобных эпизодах должно быть четкое решение – показывать красную карточку или нет. Все ребята говорят, что это красная карточка. Хорошо, что у Зобнина рука была в таком положении. А если бы нет? Он мог бы получить серьезную травму, ему могли отбить селезенку», – сказал Глушаков в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.10.2016 23:05
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 18 октября 2016, 14:02

      Дениска а что селезенка справа у Зобнина? тогда конечно он особенный его беречь надо..я думал там печень)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      Totti11 18 октября 2016, 13:57

      А что Спартак плачется? Главное сами Кудряшова воспитали, а теперь жалуются грубоват немного, видишь ли! Скоро будут говорить "Хам" или "мужлан"!!! Тьфу, телки кончалыжные! На вынос играли, когда 8 Ростовчан вас придушили в конце игры!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 18 октября 2016, 12:02

      Аналогично земик:
      "Если бы Спартак мог сам обыграть Ростов, то ему бы помощь судьи не понадобилось"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      yaran56 18 октября 2016, 11:24

      Если бы да кабы, Зобнин через несколько секунд бегал как сайгак, после начала скандала в прессе вспомнил о руке, а значить угроза его селезенки не было.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 18 октября 2016, 08:32

      если боитесь за селезенку играйте в шахматы как раз для Глушака чтобы слюной не брызгал

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 октября 2016, 08:24

      Придурок, селезенка у человека слева, а коснулся Кудряшов правой руки.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      1cent 18 октября 2016, 08:20

      глушак сука ты еблан и гений анатомии -селезенка во превых слева, а во вторых ни как не вруке которая болит у зобнина

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Дарумаш 18 октября 2016, 07:47

      Тупые свинопасы, вы определитесь "зобнин рука, рейнхуйльд ребра, а глушаков селезенка" говорят, вообще то слезенка с лева, а печень с права находится, может быть у свиней на оборот.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 18 октября 2016, 07:20

      Мозги тебе уже давно отбили .............

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 октября 2016, 06:41

      Какие ребята говорят?А что говорят игроки Ростова?А что говорят болельщики(даже нейтральные)?Процентов под 80 думают иначе...

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11