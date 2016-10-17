Эксперт: «Зе Луиш восстановится только к следующему году»

Вот такие "эксперты" у нас, такие доктора. Поэтому-то у них лучше и не лечиться. Во всем мире от трех недель до месяца, а в "Основе" - гипс и ампутация.
Спортсмен! Увидишь это название клиники - беги! Не можешь - ползи!!! Попадешь туда - хана, оттуда только в "Ритуал".
По мнениею генерального директора клиники «Основа» Александра Соловьева, нападающий «Спартака» Зе Луиш сможет выйти на поле только в следующем году. Напомним, сегодня медобследование выявило у игрока частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы, который он получил в игре 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). По официальной информации, футболист сможет обойтись без хирургического вмешательства.
«Частичный разрыв наружной боковой связки будут фиксировать гипсом. Потом ногу нужно разрабатывать. На восстановление уйдет три-четыре месяца. Зе Луиш начнет играть только в следующем году», – сказал Соловьев.