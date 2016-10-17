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    Эксперт: «Зе Луиш восстановится только к следующему году»

    По мнениею генерального директора клиники «Основа» Александра Соловьева, нападающий «Спартака» Зе Луиш сможет выйти на поле только в следующем году. Напомним, сегодня медобследование выявило у игрока частичный разрыв наружной боковой связки и сухожилия подколенной мышцы, который он получил в игре 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0). По официальной информации, футболист сможет обойтись без хирургического вмешательства.

    «Частичный разрыв наружной боковой связки будут фиксировать гипсом. Потом ногу нужно разрабатывать. На восстановление уйдет три-четыре месяца. Зе Луиш начнет играть только в следующем году», – сказал Соловьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2016 19:05
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 18 октября 2016, 09:42

      Вот такие "эксперты" у нас, такие доктора. Поэтому-то у них лучше и не лечиться. Во всем мире от трех недель до месяца, а в "Основе" - гипс и ампутация.

      Спортсмен! Увидишь это название клиники - беги! Не можешь - ползи!!! Попадешь туда - хана, оттуда только в "Ритуал".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 17 октября 2016, 23:54

      Жалко парня

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 октября 2016, 23:00

      Ну это полный писец...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 17 октября 2016, 22:44

      Здоровья тебе, Кабо Верде!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 октября 2016, 22:34

      Ну вот. Ещё одна проверка для Карреры на прочность. Впрочем, и шанс для молодых тоже.

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 17 октября 2016, 21:26

      усугубил надо было менять сразу ,после как захромал, а его оставили еще на тайм

      3
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      Рейтинг: +1496

      GM 17 октября 2016, 21:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Голосование!
      Сколько человек нужно будет удалить с поля в следующем матче, чтобы СпаМ выиграл?
      :)

      -4
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > GM 17 октября 2016, 21:43

      В 2014 г. в матче за Суперкубок ЦСКА смог одолеть Ростов 3:1 только после удаления двух ростовчан (Канга и Гацкана) арбитром Николаевым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      GM 17 октября 2016, 21:25

      Пока Промес не играл - судье отслюнивали. Посмотрим, кому будут "доставлять приятное" без ЗеЛуиша.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 17 октября 2016, 21:21

      вот теперь посмотрим на работу тренера!!! жаль конечно, но это бывает((( есть шанс молодым проявить себя!!!

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 17 октября 2016, 20:48

      Эх епт... у нас ни одного напа с таким ростом... шанс проявить себя Давыдову и Мелкадзе! Зе здоровья!

      4
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