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    Решение об участии Калачева в игре с «Атлетико» будет принято в день матча

    Вопрос об участии полузащитника «Ростова» Тимофея Калачева в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» решится в день игры. Об этом сообщил врач ростовчан Владимир Хохлов.

    «Вопрос участия Калачева в матче с «Атлетико» открыт. Полной ясности пока нет. Мы будем проводить лечебные процедуры и в день игры решим, сможет он принять участие в матче или нет.

    Калачев получил травму еще в матче против голландцев в первом тайме. Он думал, стоит попросить замену или нет, но в итоге доиграл встречу. Так что это последствия выступления за сборную», – сказал Хохлов.

    Источник: Р-Спорт

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    17.10.2016 16:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 октября 2016, 18:53

      Выздоравливай! Ты нам очень нужен на поле!

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    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 17 октября 2016, 18:47

      Здоровья Тимофей.

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