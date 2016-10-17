Алексей Березуцкий: «Потеря Фалькао – не катастрофа для «Монако»

Ответ на первый вопрос мне понравился))) А по поводу второго... если вы так и будуте выходить на матч с таким же настроением как обычно ("лишь бы не проиграть, лишь бы не проиграть!"), то вам будет неимоверно тяжело. Но я всё равно буду болеть за вас!!!
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».
– Алексей, в связи с тем, что вы пришли на пресс-конференцию, мы вас увидим вас в составе на завтрашнюю встречу?
– Я пришел на пресс-конференцию, потому что мне сказали сюда прийти. Это никак не взаимосвязано.
– Сегодня стало известно, что у «Монако» не приедет Радамель Фалькао. В защите будет играть проще?
– Для них это не катастрофическая потеря. У «Монако» хороший подбор игроков. Завтра в любом случае будет тяжело, – цитирует Березуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.