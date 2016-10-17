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    Алексей Березуцкий: «Потеря Фалькао – не катастрофа для «Монако»

    Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако».

    – Алексей, в связи с тем, что вы пришли на пресс-конференцию, мы вас увидим вас в составе на завтрашнюю встречу?

    – Я пришел на пресс-конференцию, потому что мне сказали сюда прийти. Это никак не взаимосвязано.

    – Сегодня стало известно, что у «Монако» не приедет Радамель Фалькао. В защите будет играть проще?

    – Для них это не катастрофическая потеря. У «Монако» хороший подбор игроков. Завтра в любом случае будет тяжело, – цитирует Березуцкого корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2016 16:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 17 октября 2016, 22:13

      Ответ на первый вопрос мне понравился))) А по поводу второго... если вы так и будуте выходить на матч с таким же настроением как обычно ("лишь бы не проиграть, лишь бы не проиграть!"), то вам будет неимоверно тяжело. Но я всё равно буду болеть за вас!!!

      -1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Dimonadze 18 октября 2016, 20:20

      Вот за что минус? Конструктивная критика. Но сам я всей душой за ЦСКА буду болеть

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 17 октября 2016, 19:47

      не знаю как вы это должны сделать,но вам надо победить этих товарищей из лягушантии,не смотря на то что они думаю что у нас по улицам бродят медведи.... ЦСКА вперед!!!

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 17 октября 2016, 18:17

      Согласен с тобой на все 100%!!!
      Катастрофа это участие ЦДКА в Лиге чемпионов....((

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 17 октября 2016, 16:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все верно, твой братец сам себе забьет, вместо Фалькао.

      -4
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