Панюков: «Сейчас играю в «Браге Б», пока за основу еще не играл»

Нападающий «Браги» Андрей Панюков рассказал о том, как проходит его адаптации в португальском клубе. Напомним, что права на футболиста принадлежат литовскому «Атлантасу».

— Привыкаю еще. Если сравнить по уровню с чемпионатом Франции, то примерно одинаково. В Португалии больше резервных команд, играющих во втором дивизионе. Во Франции они обычно выступают в четвертом или пятом.

— Ваш переход в клуб, который часто принимает участие в евротурнирах, уже оценили как шаг вперед. Сами считаете так же?

— Хотелось бы в это верить. Нужно еще и в первую команду пробиться. Перед переездом в Португалию надо было приходить в тонус — провел пару игр в «Атлантасе» и то не в полном объеме. Сейчас играю в «Браге Б», пока за основу не выходил.

Надо еще и к новой тактике приспособиться. Тут играют в два форварда, а делить поле с еще одним нападающим для меня пока непривычно, тяжеловато даже. Поэтому предстоит разобрать еще множество тактических нюансов. Со мной много работают в этом плане. В остальном же все достаточно гладко проходит — команда хорошая, условия отличные, тренер внимание уделяет.

Ребята из второй команды часто тренируются с основой. Правда, сейчас у «Браги» небольшие игровые трудности. Вот с «Шахтером» не очень сыграли. Нужно исправлять ситуацию. Не время ставить эксперименты.

В любом случае в европейских чемпионатах возможность попасть в первую команду выше. Если стараешься и работаешь, конечно. В некоторых европейских лигах лимита, по сути, нет, но за команды выходят играть свои воспитанники. У нас же проще купить иностранца, чем вырастить своего игрока.

— Если в перспективе говорить о вашем возвращении в Россию…

— Сейчас даже не загадываю насчет будущего. Как будет, так и будет. Ближе к концу сезона посмотрим.