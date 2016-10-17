Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Панюков: «Сейчас играю в «Браге Б», пока за основу еще не играл»

Панюков: «Сейчас играю в «Браге Б», пока за основу еще не играл»

17 октября 2016, 09:13
1

Нападающий «Браги» Андрей Панюков рассказал о том, как проходит его адаптации в португальском клубе. Напомним, что права на футболиста принадлежат литовскому «Атлантасу».

— Привыкаю еще. Если сравнить по уровню с чемпионатом Франции, то примерно одинаково. В Португалии больше резервных команд, играющих во втором дивизионе. Во Франции они обычно выступают в четвертом или пятом.

— Ваш переход в клуб, который часто принимает участие в евротурнирах, уже оценили как шаг вперед. Сами считаете так же?

— Хотелось бы в это верить. Нужно еще и в первую команду пробиться. Перед переездом в Португалию надо было приходить в тонус — провел пару игр в «Атлантасе» и то не в полном объеме. Сейчас играю в «Браге Б», пока за основу не выходил.

Надо еще и к новой тактике приспособиться. Тут играют в два форварда, а делить поле с еще одним нападающим для меня пока непривычно, тяжеловато даже. Поэтому предстоит разобрать еще множество тактических нюансов. Со мной много работают в этом плане. В остальном же все достаточно гладко проходит — команда хорошая, условия отличные, тренер внимание уделяет.

Ребята из второй команды часто тренируются с основой. Правда, сейчас у «Браги» небольшие игровые трудности. Вот с «Шахтером» не очень сыграли. Нужно исправлять ситуацию. Не время ставить эксперименты.

В любом случае в европейских чемпионатах возможность попасть в первую команду выше. Если стараешься и работаешь, конечно. В некоторых европейских лигах лимита, по сути, нет, но за команды выходят играть свои воспитанники. У нас же проще купить иностранца, чем вырастить своего игрока.

— Если в перспективе говорить о вашем возвращении в Россию…

— Сейчас даже не загадываю насчет будущего. Как будет, так и будет. Ближе к концу сезона посмотрим.

Источник: «Спорт день за днем»
Португалия. Примейра Брага
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chesn0k
1476702034
Эх, хочется, чтобы у Панюкова карьера сложилась
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
4
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
4
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
1
Все новости
Все новости
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
Вчера, 12:27
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
Вчера, 11:58
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
11 августа
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
8
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
У клуба Роналду финансовые проблемы
13 июля
5
Экс-футболист «Бенфики» погиб в ДТП
12 июля
Глушаков вынес вердикт Роналду
11 июля
3
Фото«Атлетико» объявил о 40-миллионном трансфере
11 июля
Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду
10 июля
8
Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными
10 июля
3
В Госдуме выступили в защиту Роналду
9 июля
7
Фото«Челси» завершил покупку португальского вингера за 50 миллионов
9 июля
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Аршавин вынес новый вердикт 41-летнему Роналду
4 июля
2
Нигматуллин выявил двух участников ЧМ-2026 со «стальными яйцами»
4 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+