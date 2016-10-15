Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Буду разбираться с командой, но мой стиль игры не изменится. У меня он один»

    Главный тренер «Манчерстер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал исход матча восьмого тура АПЛ против «Эвертона» (1:1), в котором манкунианцы не реализовали два пенальти.

    «Буду разбираться с командой, но никогда не поменяю стиль, в котором хочу играть в футбол. Он у меня один. Мы сделали все. Нам нельзя слишком расстраиваться, потому что мы едем в Барселону.

    Можно отрабатывать пенальти на тренировках, но там нет давления. Настоящие пенальти – это те, которые приходится бить в решающие моменты», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2016 20:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11