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  • Муравьев: «Динамо» срочно нужен новый акционер, либо – банкротство»

Муравьев: «Динамо» срочно нужен новый акционер, либо – банкротство»

15 октября 2016, 00:45
29

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, что клуб может стать банкротом уже весной 2017 года.

– Из финансового тупика не так много путей выхода. Строго говоря, два: продажа клуба или банкротство. Какой реалистичнее?

– Конечно, смена акционера принесла бы оздоровительный эффект. Но кто в сегодняшней ситуации способен зайти в «Динамо», приняв на себя имеющиеся обязательства?

– Зачем же вы пришли в проект, где все так сложно?

– Знал, что сложно, но не представлял, насколько. В «Кубани» у меня такого не было. Уходил из клуба в 2015 году с полностью закрытыми долгами. Это «Кубань» со мной не рассчиталась, потому что покрыл часть обязательств из собственных средств. Теперь бывшие игроки грозят клубу судами – и мне это кажется дикостью. Потому и не ожидал столкнуться с подобным в «Динамо». Единственное, что мне не понятно: почему ВТБ не поставил в клуб своего генерального директора. Все-таки именно банк – главный акционер.

– Интересна логика ваших предшественников. Они ведь понимали, что машина летит в стену на огромной скорости. И не повернули руль.

– Более того, подписывались игроки с сумасшедшими зарплатами. Сейчас фонд оплаты труда более 20 миллионов долларов. В ФНЛ! В «Кубани» весь бюджет составлял столько!

– И какой же выход?

– Выход один. Продажа актива позволит «Динамо» существовать какое-то время, закрыв часть обязательств. Если ВТБ выполнит свои обещания, быть может, продержимся до весны. Но без радикальных шагов это мало что даст. Необходимо в кратчайшие сроки искать нового акционера, либо — банкротство. Строго говоря, если банкротство клуба состоится сегодня, то это последствие решений предыдущего руководства, его ответственность. А вот события, которые произойдут через полгода, – это уже моя ответственность. Поэтому и решения я ищу сейчас, – сказал Муравьев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Динамо
Комментарии (29)
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KB_Krasnogorsk
1476481893
Печально...
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spaike
1476493202
Что сделали с Динамо эти тупые управленцы! Очень не хочется терять клуб с такой историей.
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alboro
1476505890
Не только простым людям досталось...держитесь
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Фан666
1476506793
Ну вы там держитесь!
Ответить
Томь вперёд
1476511582
Ни чего святого! Клуб с такой историей! Печально!
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опус 2
1476517390
Эх ! Яшин ,наверное,в гробу переворачивается !
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FanatSerj
1476521414
А пересажать предыдущих управленцев никак? А ну да, там же Ротенберг бабло отмывал, а остальные пользовались и по карманам распихивали, а Ротенберга трогать нельзя, он помазанный свыше.
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denisrebrikov
1476522850
Вроде бы все налаживается и тут бац, такая новость..Ну что ж такое творится в нашем руководстве, скоро чувствую своими силами начнем погашать долги Вротенбергов.. Надеюсь, что все наладится!
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Polilux
1476530409
Заколебали бесконечным распилом денег! Только ленивый ещё не залезал в карман Динамо! Прокуратура АУ ?
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Polilux
1476560788
Как Черчеса с Аджоевым не посадили - без понятия . Видимо и МУТКО имел и с этого .Сейчас искать концы наверно уже поздно .
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