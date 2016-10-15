Муравьев: «Динамо» срочно нужен новый акционер, либо – банкротство»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев рассказал, что клуб может стать банкротом уже весной 2017 года.

– Из финансового тупика не так много путей выхода. Строго говоря, два: продажа клуба или банкротство. Какой реалистичнее?

– Конечно, смена акционера принесла бы оздоровительный эффект. Но кто в сегодняшней ситуации способен зайти в «Динамо», приняв на себя имеющиеся обязательства?

– Зачем же вы пришли в проект, где все так сложно?

– Знал, что сложно, но не представлял, насколько. В «Кубани» у меня такого не было. Уходил из клуба в 2015 году с полностью закрытыми долгами. Это «Кубань» со мной не рассчиталась, потому что покрыл часть обязательств из собственных средств. Теперь бывшие игроки грозят клубу судами – и мне это кажется дикостью. Потому и не ожидал столкнуться с подобным в «Динамо». Единственное, что мне не понятно: почему ВТБ не поставил в клуб своего генерального директора. Все-таки именно банк – главный акционер.

– Интересна логика ваших предшественников. Они ведь понимали, что машина летит в стену на огромной скорости. И не повернули руль.

– Более того, подписывались игроки с сумасшедшими зарплатами. Сейчас фонд оплаты труда более 20 миллионов долларов. В ФНЛ! В «Кубани» весь бюджет составлял столько!

– И какой же выход?

– Выход один. Продажа актива позволит «Динамо» существовать какое-то время, закрыв часть обязательств. Если ВТБ выполнит свои обещания, быть может, продержимся до весны. Но без радикальных шагов это мало что даст. Необходимо в кратчайшие сроки искать нового акционера, либо — банкротство. Строго говоря, если банкротство клуба состоится сегодня, то это последствие решений предыдущего руководства, его ответственность. А вот события, которые произойдут через полгода, – это уже моя ответственность. Поэтому и решения я ищу сейчас, – сказал Муравьев.