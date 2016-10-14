Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бывший игрок сборной Колумбии арестован за попытку переправить кокаин в Испанию

    Экс-футболист сборной Колумбии Диего Осорио был арестован за попытку переправить кокаин из Колумбии в Испанию, передает El Colombiano. В испанском аэропорту полицейские обнаружили у бывшего игрока 1,145 кг кокаина, которые были прикреплены к его телу.

    В 2002 году Осорио был пойман в одном из ресторанов Майами при покупке 40 кг кокаина. Роль продавца сыграл сотрудник американского департамента по борьбе с наркоторговлей. Тогда колумбийцу повезло – после судебного разбирательства его освободили под залог.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2016 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 октября 2016, 15:21

      Как можно освобождать поз залог за покупку 20 кг кокаина??? У нас за это от 10 до 15 лет лишения свободы дают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 14 октября 2016, 15:17

      Футболисты...странный народ. Денег всегда мало.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11