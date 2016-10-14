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    Пике: «Уход Месси из «Барселоны» – как смерть отца»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике сравнил уход своего одноклубника Лионеля Месси из стана каталонцев со смертью близкого человека.

    «Месси – невероятный футболист. Второго такого же точно не будет. Тот день, когда он покинет команду можно сравнить с днем смерти вашего отца. Прямо сейчас мы можем играть вместе с ним, но однажды уйдет и он. Тогда мы будем обескровлены.

    Ждать такого поколения футболистов, как Пуйоль, Бускетс, Иньеста, Хави и других придется еще очень долго», – сказал Пике.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2016 07:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      АМР1972 14 октября 2016, 11:41

      Ты прав Пике

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 14 октября 2016, 11:06

      Для тебя это так а для всех смерть всех футболистов даже не почувствует любовь к отцу... родители единственные люди которых не замене никто... ну у русских не у всех это

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 14 октября 2016, 09:08

      не сотвори себе кумира ....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 14 октября 2016, 09:06

      Да

      -1
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