Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Луческу: «Поменьше постоянных истерик – и «Спартак» действительно станет конкурентом «Зениту»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о беседе с наставником «Спартака» Массимо Каррерой после матча этих команд девятом туре РФПЛ.

    «Это было общение двух тренеров, которые сошлись во мнении, что получилась игра очень высокого уровня. Я сказал ему: «Ты – молодец, создал очень хорошую команду». Он ответил примерно теми же словами по поводу «Зенита». Мол, вы тоже хорошо выглядите. Полемики же вокруг судейства между нами вообще не было. Считаю, она и не нужна была.

    Тем более что все кончилось отставкой человека, который напрямую к матчу вообще не причастен. Имею в виду Валентина Иванова. Да, ошибки в работе Сергея Иванова присутствовали как в одну, так и в другую сторону. Но ведь и сам футбол вышел очень интенсивным, агрессивным, быстрым.

    Если бы рефери на все моменты реагировал свистком, то футбола вообще не получилось бы. А так он в общем смысле избрал правильную тактику – дал больше возможности играть. Предпочел формализму спектакль – пусть лучше команды разбираются на поле в футболе, чем он будет постоянно останавливать встречу. На мой взгляд, это лучшая на сегодня игра чемпионата», – сказал Луческу.

    Также специалист поделился размышлениями о перспективах «Спартака».

    «Московский клуб – очень хорошо организованный коллектив. Поменьше постоянных истерик – и тогда он действительно станет претендентом на титул и прямым конкурентом «Зенита». А нынешнее поведение «Спартака» создает большие проблемы, в первую очередь для самих игроков этого клуба».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.10.2016 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 15 октября 2016, 00:27

      Золотые слова. Но не поймут их в стане красно-белых. Проще искать заговоры, чем выявлять и решать проблемы внутри клуба.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 14 октября 2016, 17:43

      Чего он этот тренер без богатого клубаможет добиться? Ответ нихрена

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 14 октября 2016, 17:42

      Сами вы истерики. Когда против вас судят. У вас и слюни сопли рекой льются. Судья купленный был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      slade58 14 октября 2016, 16:12

      Он забыл как брызгал слюнями, соплями, когда с Киевом играл в бытность тренером Шахтёра.....слёзы лил из-за судейства.....а теперь за спиной ГАЗПРЁМА расквакался......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      graf34 14 октября 2016, 16:06

      Какие верные слова... А Спартак точно истеричка...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 14 октября 2016, 10:03

      Хорошо изображать резонера когда свистят "за тебя". Луческу я понимаю - в его возрасте пора на пенсию, а тут нехреновые бабки, но клуб с амбициями. Если бы результат нужно было давать только самому, он бы себе остатки здоровья подорвал к чертовой матери. А тут, когда понял что к чему, он конечно облегченно выдохнул.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      graf34 > momwig_ 14 октября 2016, 16:07

      А тебе какая разница - зависть плохое чувство...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ > graf34 18 октября 2016, 09:27

      Это не зависть. Это жалость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 14 октября 2016, 09:42

      Ошибки были!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 14 октября 2016, 09:42

      Прав Мистер надо играть в футбол а не жаловаться на судей

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      graf34 > Lexa_Lexa 14 октября 2016, 16:10

      Так я давно говорю - у нас всегда было так: футболист одноврменно и играет, и знает, как тренировать, и судить... Может, лучше научиться делать на высшем уровне одно дело - например, в футбол играть? Тогда, возможно, и сборная поднимется? То же самое относится ко всем "футбольным специалистам" разных мастей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 14 октября 2016, 09:22

      В Спартаке без истерик не могут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      grigkh 14 октября 2016, 08:31

      Правильно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11