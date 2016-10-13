Иньеста может закончить международную карьеру после ЧМ-2018

Жаль великого игрока
Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста допустил, что может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2018 года.
«Надеюсь, что сможем побороться за попадание на чемпионат мира. У нас сложная группа. Впереди еще два года.
Возможно, после турнира я закончу карьеру в сборной, хотя это еще не окончательное решение. Нужно сконцентрироваться на сегодняшних задачах, а не смотреть так далеко в будущее», – сказал Иньеста.
Ранее об окончании карьеры в сборной Испании после ЧМ-2018 заявил защитник Жерар Пике.