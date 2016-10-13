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    Иньеста может закончить международную карьеру после ЧМ-2018

    Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста допустил, что может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2018 года.

    «Надеюсь, что сможем побороться за попадание на чемпионат мира. У нас сложная группа. Впереди еще два года.

    Возможно, после турнира я закончу карьеру в сборной, хотя это еще не окончательное решение. Нужно сконцентрироваться на сегодняшних задачах, а не смотреть так далеко в будущее», – сказал Иньеста.

    Ранее об окончании карьеры в сборной Испании после ЧМ-2018 заявил защитник Жерар Пике.

    Источник: Mundodeportivo

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    13.10.2016 23:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      Texac777 14 октября 2016, 02:02

      Жаль великого игрока

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      Рейтинг: +71

      Ден61 14 октября 2016, 00:15

      Хороший игрок.

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