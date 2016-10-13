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    Хаманн: «Если кто и сможет обойти «Манчестер Сити» в борьбе за титул, то это «Ливерпуль», а не «МЮ»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн поделился мнением о чемпионской гонке в нынешнем сезоне АПЛ.

    «Если кто-то и сможет обойти «Манчестер Сити» в гонке за чемпионство, то это, скорее, будет «Ливерпуль», а не «Манчестер Юнайтед».

    Моуринью окружает некоторая неопределенность. Он критиковал Люка Шоу публично, а потом устроил перепалку с аналитиком Джованни Серрой перед матчем Лиги Европы против «Зари».

    Кажется, там царит серьезное напряжение, а в «Ливерпуле» все идет плавно и спокойно.

    «Ливерпуль» прошел через ряд сложных матчей, обыграв «Челси» и «Арсенал» на выезде, сыграв вничью с «Тоттенхэмом» на «Уайт Харт Лэйн» и обыграл «Лестер» на «Энфилде».

    «Манчестер Юнайтед» шесть из своих семи матчей провел против команд из нижней половины таблицы, и все равно они отстают о команды Клоппа на одно очко.

    «Ливерпуль» может обыграть кого угодно, а после противостояния с «дьяволами» в понедельник у мерсисайдцев не будет матчей против команд из топ-семерки до Рождества. Встречи с более слабыми командами иногда плохо складываются для «Ливерпуля», но если они сумеют обрести стабильность, то смогут серьезно побороться за титул», – сказал Хаманн.

    Источник: The Sun

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    13.10.2016 22:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 октября 2016, 08:55

      В понедельник будет видно. кто лучше именно на сегодняшний день. А там посмотрим, АПЛ не предсказуемая лига.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 октября 2016, 00:21

      да, хорошая позиция у Ливерпуля для прыжка

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 октября 2016, 22:21

      Мечтать не вредно...

      -2
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