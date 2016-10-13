Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга считает, что ЧМ-2018 станет «убийцей туризма» в городе

    Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев высказал мнение, что ЧМ-2018 убьет туризм в северной столице. По его словам, важно в ходе подготовки к чемпионату не перенасытить рынок новыми отелями, которые будут стоять незаполненными, а также очень мало делается для продвижения мундиаля на международных рынках.

    «Не все знают, что такие события не влияют положительно на туризм и снижают поток на 20-30 процентов в следующие пять лет. Во всем мире считается, что это убийца туризма. К тому же не все знают, что чемпионат мира пройдет в России», – заявил Мушкарев «Фонтанке».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.10.2016 12:46
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 октября 2016, 18:41

      Факт, что в том же Минске после ЧМ по хоккею стоимость проживания в отелях так и осталась на "высоте", ага, и это не айс.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 октября 2016, 18:26

      Пройдет ли в России - вот в чём вопрос?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Ker0s 13 октября 2016, 16:47

      Зря... В скороом будущем, бывший Глава комитета по туризму Санкт-Петербурга Андрей Мушкарев.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 13 октября 2016, 16:07

      Что за глупость

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 13 октября 2016, 15:16

      тупая логика, давайте не строить отели, пусть так и будут гостиницы повидавшие еще Илича за конскую цену сдавать, вот это нормально, вот это туризм не упадет.

      В прошлом году в Сочи ездил зимой кататься, вот хрен бы я туда поехал если бы не было шикарных скидок из за того, что отели построенные на Олимпиаде и объекты надо заполнять туристами.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > FanatSerj 13 октября 2016, 18:31

      Кого? Илича? Сашку? А-а, помню-помню, он играл за питерское Динамо в начале нулевых, молодец, что помнишь такого)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 13 октября 2016, 15:14

      Что ты за бредь несёшь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 13 октября 2016, 14:51

      Ведь в Эрмитаже не будут играть в футбол
      И в Русском музее на паркет не положат газон.
      Разве вот в Петропавловке вытрезвитель построят
      И пьяных иностранцев туда строем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 13 октября 2016, 14:40

      Все должны знать что чемпионат мира будет в России

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 13 октября 2016, 13:58

      Бред какой-то, не вижу связи.
      Наоборот должно быть, увидят ,расскажут, ещё народ посмотреть захочет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 13 октября 2016, 13:30

      Правда, зачем бомжам отели, раз их гостям следует быть такими бомжами, как они

      -3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11