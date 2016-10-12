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    Буффон: «Вызывают улыбку люди, утверждающие, что Погба недостаточно хорош»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуижди Буффон подчеркнул, что не понимает людей, подвергающих сомнению уровень экс-хавбека «старой синьоры» Поля Погба, перешедшего минувшим летом в «Манчестер Юнайтед». По словам стража ворот, оценивать француза можно будет по завершении сезона.

    «Сезон довольно продолжительный и сейчас лишь второй месяц из 11-ти. У меня вызывают улыбку люди, утверждающие в сентябре, что Погба недостаточно хорош. Мы сможем подвести итоги только в конце чемпионата.

    Это как в скачках: не имеет значения, кто лидирует на полпути, важно то, кто первым пересечет финишную ленту», – сказал Буффон.

    Источник: Football Italia

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    12.10.2016 21:31
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